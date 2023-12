FortisPref G Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie von Fortis -Canada hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 56,12 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 54,24 CAD, was einer Abweichung von -3,35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 55,27 CAD zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (-1,86 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Fortis -Canada-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fortis -Canada-Aktie liegt bei 71,38, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Fortis -Canada im letzten Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was 11,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,94 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Fortis -Canada bei 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Fortis -Canada daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.