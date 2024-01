FortisPref G Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fortis -Canada zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen aktuellen Wert von 45,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 58,59 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen vermehrt negativ über Fortis -Canada diskutiert. Die überwiegende Kommunikation war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt eine neutrale Einschätzung für die Fortis -Canada-Aktie. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert.