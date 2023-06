Fortinet: Potenzielles Kursziel von 67,66 EUR

Die Experten sind sich einig: Die Fortinet-Aktie wird derzeit unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 67,66 EUR – was einem möglichen Wachstumspotenzial von +1,72% entspricht.

• Am 16.06.2023 lag die Kursentwicklung bei -1,10%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,20

• Von insgesamt 35 Analysten empfehlen 18 den Kauf der Aktie

Trotz einer kurzfristigen negativen Entwicklung am Finanzmarkt in Höhe von -1,10%, verzeichnete Fortinet in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Zuwachs von +4,21%. Daher wirkt es momentan für viele Investoren vielversprechend.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Nicht alle Analysten stimmen dem mittelfristigen Potential zu. Dennoch bewerten knapp zwei Drittel (68,57%) das Unternehmen weiterhin optimistisch bis hin...