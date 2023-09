Fortinet: Potenzial von 30,07% - Kursziel bei 73,28 EUR

Die Aktie von Fortinet verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,97%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage erreichte sie eine positive Bilanz von +5,28%, was auf eine optimistische Marktstimmung hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich einig darüber, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für Fortinet liegt bei 73,28 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten und das Ziel erreicht werden können, eröffnet dies den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von positiven 30,07%.

Aktuell empfehlen 17 Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie ebenfalls als “Kauf”. Die Bewertung “halten” wurde insgesamt dreizehn Mal vergeben. Der Anteil an Optimisten unter den Analysten beläuft sich somit auf beachtliche +63,89%.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einem Wert von 4,11...