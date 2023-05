Fortinet: Potenzial von +10,21% für Investoren - Kursziel bei 69,03 EUR

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt ein Plus von +0,87% für die Aktie von Fortinet. Die zurückliegende Handelswoche verlief jedoch insgesamt mit einem Minus von -3,53%. Trotzdem sind Analysten optimistisch gestimmt und sehen aktuell ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 69,03 EUR.

• Am 25.05.2023 stieg der Aktienkurs um +0,87%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,03 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,20

Demnach läge das potenzielle Kurspotenzial derzeit bei beachtlichen +10,21%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen immerhin 18 Analysten den Kauf der Fortinet-Aktie und weitere sechs Experten bewerten sie als positiv mit “Kauf”. Elf Bankanalysten sprechen eine neutrale Empfehlung aus.

Das...