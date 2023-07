Fortinet: Potenzial für ein Kursziel von 67,20 EUR

Die Aktie von Fortinet wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 67,20 EUR, was einem potenziellen Gewinn von -5,48% entspricht.

• Fortinet stieg am 11.07.2023 um +0,59%

• Mittelfristiges Kursziel bei 67,20 EUR

• Guru-Rating erreicht nun den Wert von 4,20 nach zuvor ebenfalls 4,20

Am Vortag konnte die Aktie von Fortinet eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +0,59%. Insgesamt ergeben sich somit in den vergangenen fünf Handelstagen – also innerhalb einer Woche – ein Anstieg um +5,40%. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint demnach relativ optimistisch zu sein.

Allerdings hatten die meisten Bankanalysten diese Entwicklung nicht vorausgesehen. Doch die allgemeine Meinung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Fortinet beträgt derzeit 67,20 EUR.

Im Durchschnitt sehen die...