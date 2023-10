Fortinet: Potenzial für Kursanstieg von 35,82% auf das Kursziel von 75,35 EUR

Am 2. Oktober dieses Jahres gab es an der Börse eine minimale Abnahme im Wert der Fortinet Aktie um -0,09%. Diese Woche stieg der Wert jedoch um +2,09%, was einen relativ optimistischen Eindruck hinterlässt.

Die Bankanalysten sind sich einig darüber, dass die aktuelle Bewertung der Fortinet Aktie nicht angemessen ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei einem starken Kaufsignal mit 75,35 EUR (+35.82%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trendverlauf.

Momentan empfehlen insgesamt 17 Analysten die Aktie als stark zu kaufen; sechs weitere bewerten sie als kaufenswert aber ohne große Euphorie und dreizehn Experten halten neutral. Die Quote positiver Stimmen beträgt somit +63,89%.

Das “Guru-Rating” bestätigt ebenfalls einen stabilen Aufwärtstrend und erhöht damit potentiell...