Fortinet: Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 67,20 EUR

Die Aktie von Fortinet wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 67,20 EUR und somit um -5,87% höher als der aktuelle Preis.

• Fortinet: Am 12.07.2023 mit +0,42%

• Mittelfristiges Kursziel für Fortinet bei 67,20 EUR

• Guru-Rating von Fortinet nun bei 4,20 nach zuvor ebenfalls 4,20

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Fortinet um +0,42%, was in einer Woche ein Wachstum von insgesamt +5,36% bedeutet. Dies lässt auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt schließen.

Obwohl nicht alle Experten damit gerechnet haben dürften – momentan sind sich die meisten Bankanalysten einig über das mittelfristige Kursziel der Aktie: Es soll sich auf 67,20 EUR belaufen.

Sollten sie Recht haben, erwartet Investoren ein Potenzial zur Wertsteigerung in Höhe von -5.87%. Nicht alle Analysten...