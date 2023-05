Fortinet: Kursziel von 69,02 EUR in Reichweite

Die Aktie von Fortinet ist aktuell unterbewertet, so die Meinung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel beträgt 69,02 EUR und bietet damit ein Potenzial von +9,24% zum aktuellen Kurs.

• Am 26.05.2023 stieg der Kurs um +0,89%

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,20

• Mehrheitlich optimistische Einschätzung mit Kauf-Empfehlungen

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Fortinet einen Anstieg um +0,89%. Doch insgesamt liegt das Ergebnis der vergangenen Woche bei einem Verlust von -2,52%, was für eine pessimistische Stimmung am Markt spricht.

Dennoch halten die Bankanalysten an ihrer positiven Einschätzung fest und sehen das mittelfristige Kurspotenzial bei 69,02 EUR (+9,24%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Aktuell empfehlen 18 Experten den Kauf der Aktie und...