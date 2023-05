Fortinet: Kursziel von 66,07 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie von Fortinet soll nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet sein.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 66,07 EUR und bietet somit ein Potenzial von +6,80%.

• Fortinet legte am gestrigen Tag um +1,28% zu

• Guru-Rating bleibt mit 4,11 unverändert

• 63,89% der Analysten sind optimistisch gestimmt

Mit einem Plus von +1,28% an einem Handelstag und insgesamt +5.55% in fünf Handelstagen zeigt sich der Markt relativ optimistisch.

Laut Analyse haben die Bankanalysten eine positive Einschätzung zur Aktie.

17 betrachten sie als stark kaufenswert.

16 weitere teilen dieselbe Meinung allerdings ohne Euphorie.

12 Experten halten ihre Positionierung weitgehend neutral.

Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen alle analysierenden Institutionen einen Kauf oder Halten sowie keinen Verkauf für das Wertpapier.

Beendet wird die Analyse...