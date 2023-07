Fortinet: Kursziel bei 67,90 EUR - Aktie unterbewertet

Die Fortinet-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 67,90 EUR. Dies entspricht einem möglichen Gewinnpotenzial von -0,48%.

• Fortinet verzeichnete am 03.07.2023 eine Kursentwicklung von -1,59%

• Guru-Rating steigt auf 4,20 nach 4,20

• Mehrheit der Analysten empfiehlt “starker Kauf”

In den letzten fünf Handelstagen hat die Fortinet-Aktie einen neutralen Trend erlebt und erzielte insgesamt ein Plus von +0,98%. Gestern fiel sie jedoch um -1,59% an Wert.

Während sich einige Analysten optimistisch zeigen und die Aktie als starken Kauf bewerten (68,57%), sind andere Experten eher neutral eingestellt und empfehlen die Aktien zu halten (11). Nur wenige sehen noch Raum für weitere Käufe (6).

Insgesamt bleibt das Potenzial für Investoren mit dem aktuellen...