Fortinet: Kurspotenzial von +3,57% auf 68,61 EUR

Gestern erzielte Fortinet am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,40%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Wachstum von +3,59% führte. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 68,61 EUR liegt.

Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt somit +3,57%. Von insgesamt 35 Bankanalysten bewerten 18 die Aktie als starken Kauf und weitere sechs geben ein “Kauf”-Rating ab. Elf Experten empfehlen einen Halt. Somit sind mindestens 68,57% der Analysten optimistisch gestimmt.

Der Guru-Rating Trend-Indikator bleibt unverändert hoch bei 4.20.