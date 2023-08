Fortinet: Kurspotenzial von 36,94% auf 73,82 EUR

Die Aktie des kalifornischen Unternehmens Fortinet erlebte am Finanzmarkt einen Abschwung um -1,76%. In der vergangenen Woche verzeichnete sie jedoch insgesamt ein Plus von +1,73%, was darauf hinweist, dass der Markt trotzdem optimistisch eingestellt ist.

Analysten sind sich einig darüber, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 73,82 EUR – eine Steigerung von +36.94%. Allerdings stimmen nicht alle Experten darin überein.

17 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Die meisten Experten (13) positionieren sich neutral mit einer Bewertung von “halten”. Insgesamt bleiben jedoch +63.89% aller Analysten optimistisch in ihrer Einschätzung.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einem Wert von 4.11 die positive Prognose für Fortinet...