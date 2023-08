Fortinet: Kurspotenzial von +35,96% auf 72,26 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie des Cybersecurity-Unternehmens Fortinet mit einem Plus von +1,51% an Wert gewinnen. Doch insgesamt liegt das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen bei einem Minus von -21,19%. Trotzdem sehen Analysten ein hohes Kurspotenzial.

• Fortinet legte am 08.08.2023 um +1,51% zu

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 72,26 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,11

Die Bankanalysten schätzen die aktuelle Bewertung der Fortinet-Aktie als nicht angemessen ein und setzen das mittelfristige Kursziel bei 72,26 EUR an. Dies entspricht einer positiven Abweichung zum aktuellen Kurs im Umfang von beachtlichen +35,96%. Allerdings sind sich nicht alle Experten dieser Einschätzung sicher.

Währenddessen empfehlen rund zwei Drittel aller befragten Analysten (63%) die Aktien des...