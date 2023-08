Fortinet: Kurspotenzial von +31,49%

Die Aktie von Fortinet hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +1,30% erreicht. Die Stimmung der Analysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für Fortinet liegt bei 72,20 EUR – das entspricht einem Potenzial von +31,49%.

• Fortinets aktueller Kurs liegt bei 54,85 EUR (+6,68% in einer Woche)

• 17 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,11

Einige Experten teilen jedoch nicht alle Einschätzungen bezüglich des aktuellen Trends. Dennoch sind insgesamt über 63% der Analysten optimistisch gestimmt.

Abschließend lässt sich sagen: Mit dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” setzt Fortinet weiterhin auf einen soliden Wert mit einem unveränderten Rating von 4,11.