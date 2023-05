Fortinet: Kurspotential von +10,21%

Gemäß Expertenmeinung ist die Aktie von Fortinet aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt bei 69,03 EUR, was einem Potenzial von +10,21% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Fortinet-Aktie legte am 25.05.2023 um +0,87% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20

Am letzten Handelstag verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 0,87%. Die Ergebnisse der vergangenen Woche waren jedoch eher negativ mit einem Rückgang von -3,53%, was auf eine pessimistische Stimmung auf dem Markt hindeutet.

18 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs weitere sehen sie optimistisch als “Kauf”. Neutral sind elf Experten eingestellt und beurteilen sie als “halten”. Insgesamt sind damit immerhin noch +68,57% der Fachleute bullish gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt die positive...