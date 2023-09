Fortinet: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 74,72 EUR mit Potenzial von +36,73%

Die gestrige Kursentwicklung der Fortinet-Aktie am Finanzmarkt lag bei -0,92%, was sich auf eine negative Entwicklung von insgesamt -3,66% in den letzten fünf Handelstagen beläuft. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 74,72 EUR besitzt – eine Steigerung um +36,73%.

Aktuell empfehlen 17 Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere sehen sie optimistisch als “Kauf”. Weitere 13 Experten positionieren sich neutral und raten zum Halten. Demnach liegt der Anteil optimistischer Analysten bei +63,89%. Auch das Guru-Rating bleibt stabil bei einem Rating von 4.11.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mehrheit der Bankanalysten sieht aktuell positive Entwicklungen für Investoren im Bereich Fortinet voraus.