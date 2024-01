Fortinet-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fortinet in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Fortinet unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 58,34 USD mit einer Entfernung von -7,5 Prozent vom GD200 (63,07 USD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 54,5 USD auf, was zu einem Kursabstand von +7,05 Prozent und somit einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fortinet-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 35,57 und liegt damit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unseren Analysten waren die Kommentare überwiegend positiv. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Fortinet diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch vier konkret berechnete Signale (3 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Fortinet hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.