Fortinet: Analysten sehen hohes Kurspotenzial

Die Aktie von Fortinet hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine Steigerung um +0,34% verzeichnet. Insgesamt liegt die Entwicklung in dieser Woche bei +2,52%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 75,35 EUR aufweist. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +35,25% eröffnen.

Insgesamt haben sich 17 Analysten für einen starken Kauf der Aktie ausgesprochen und weitere sechs Experten bewerten sie als kaufenswert. Mit einer neutralen Bewertung positionieren sich ebenfalls 13 Analysten. Somit zeigen insgesamt rund zwei Drittel aller...