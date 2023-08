Fortinet: Analysten sehen Potenzial von 69,63 EUR

Gemäß Bankanalysten ist die Aktie von Fortinet aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird mit 69,63 EUR angegeben.

• Am 01.08.2023 legte der Aktienkurs um +0,40% zu

• Potential für Investoren beträgt -1,65%

• Guru-Rating bleibt bei 4,17

Gestern verzeichnete Fortinet einen Anstieg am Finanzmarkt um +0,40%. In der vergangenen Handelswoche summierte sich das Ergebnis auf +1%, was auf eine neutrale Marktlage hindeutet.

Die meisten Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und sehen ein Potenzial in Höhe von -1,65%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer neutralen Kursentwicklung in letzter Zeit. Insgesamt bewerten jedoch fast zwei Drittel (66%) aller Analysten die Futur des Unternehmens positiv.

Zusätzlich zum Guru-Rating von 4,17 steht demnach einem Investment in Fortinet nichts im Weg.