Fortinet: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 69,66 EUR

Die Aktie von Fortinet hat in den letzten fünf Handelstagen eine leichte negative Entwicklung von -0,61% verzeichnet. Gestern konnte das Unternehmen jedoch ein Plus von +0,29% verbuchen und zeigt damit eine neutrale Tendenz am Markt.

Ein Blick auf die Experteneinschätzungen zeigt jedoch vielversprechende Zukunftsaussichten für Fortinet. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 69,66 EUR und somit um -0,08% über dem gegenwärtigen Kursniveau.

18 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch. Lediglich zwölf Experten haben sich neutral positioniert.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,17 stabil und unterstreicht die positive Einschätzung der meisten Analysten.