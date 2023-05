Fortinet: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 65,45 EUR

Die Aktie von Fortinet hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,45% erzielt und gestern sogar um +5,52% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kurspotenzial bei Fortinet bei 65,45 EUR. Dies entspricht einem Anstiegspotenzial von +11,67%. Von insgesamt 17 Analysten wird die Aktie als “starker Kauf” eingestuft und weitere 16 Experten teilen diese Einschätzung mit einem Rating “Kauf”. Ein Großteil der restlichen Analysten vergibt eine neutrale Bewertung mit “halten”. Es gibt keine Verkaufsempfehlungen.

Das Guru-Rating für Fortinet bleibt stabil auf dem Wert von 4,14. Alles in allem zeigt sich eine positive Tendenz für die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens.