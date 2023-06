Fortinet: Analysten sehen Kursziel bei 67,69 EUR

Die Aktie von Fortinet hat zuletzt eine starke Performance hingelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +2,95% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +8,20% erzielt werden – der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Fortinet-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 67,69 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich aktuell ein Potenzial von +0,60%. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Meinungen dazu. Während 18 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sechs als Kauf einschätzen, zeigen sich elf Experten neutral.

Der Guru-Rating-Indikator bleibt unverändert bei 4,20. Alles in allem sind demnach weiterhin viele Analysten optimistisch für die Entwicklung der Fortinet-Aktie.