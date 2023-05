Fortinet: Analysten sehen Kursziel bei 65,47 €

Fortinets Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 65,47 € und damit um -14,27% unter dem aktuellen Kurs.

• Fortinet verzeichnete am 03.05.2023 eine positive Entwicklung von +0,59%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,14

In den vergangenen fünf Handelstagen kam es zu einer negativen Entwicklung um -1,81%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

17 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 16 setzen sie auf “Kauf”. Lediglich 12 Experten bewerten sie neutral mit “halten” und kein einziger spricht sich für einen Verkauf aus.

Das bedeutet ein positives Gesamtbild für das Unternehmen mit einem Anteil optimistischer Analysten von insgesamt 66,67%. Ein Blick auf den Guru-Rating-Indikator bestätigt diese Einschätzung.