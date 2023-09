Fortinet: Analysten sehen Kurspotenzial von 74,25 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie des IT-Sicherheitsspezialisten Fortinet eine negative Kursentwicklung von -3,96%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,43%. Insgesamt sind Bankanalysten optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel bei 74,25 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +27,42%.

• Fortinet am 14.09.2023 mit -3,96%

• Mittelfristiges Kursziel bei 74,25 EUR

• Guru-Rating liegt bei 4,11

Ein Großteil der Experten bewertet die Aktie als “stark kaufen” (17 Analysten) oder “kaufen” (6 Analysten). Lediglich 13 Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”.