Fortinet: Analysten sehen Kurspotenzial von +37,03% - Kursziel bei 74,79 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Fortinet um -0,22%. In der vergangenen Woche betrug das Minus sogar -3,86%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich jedoch einig und halten ein mittelfristiges Kursziel von 74,79 EUR für realistisch. Das entspricht einem Potenzial von +37,03%. Von den insgesamt 36 befragten Analysten empfehlen 17 einen Kauf und weitere sechs bewerten die Aktie als “Kauf”. Die Mehrheit (13 Experten) bleibt neutral.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,11.