Fortinet: Analysten sehen Kurspotenzial von +35,70% - Kursziel bei 75,27 EUR

Die Aktie von Fortinet hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete das Unternehmen am Finanzmarkt ein Plus von +0,14%. Insgesamt beträgt die Steigerung der vergangenen Woche +0,98%.

Das wahre Potenzial der Aktie scheint jedoch noch nicht ausgeschöpft zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt laut dem durchschnittlichen Schätzwert der Bankanalysten bei 75,27 EUR – ein Anstieg um+35,70%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends.

17 Analysten raten zum Kauf und weitere sechs setzen auf eine optimistische Haltung gegenüber Fortinet. Die Mehrheit hält sich jedoch zurück und bewertet die Aktien mit “halten”. Der Anteil an optimistischen Experten liegt somit bei +63,89%.

Zu beachten ist auch das Guru-Rating von Fortinet. Dieses hat...