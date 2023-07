Fortinet: Analysten schätzen Kurspotenzial – Kursziel bei 65,92 EUR

Die Aktie von Fortinet hat an der Börse in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Gestern legte sie um +0,86% zu und für die gesamte Woche beträgt das Plus +1,36%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Potenzial der Fortinet-Aktie wird noch nicht ausgeschöpft. Im Durchschnitt sehen sie mittelfristig ein Kursziel von 65,92 EUR – eine Chance auf einen Anstieg um +6,20%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Dennoch bleiben insgesamt mehr als zwei Drittel aller Analysten bullish gestimmt.

Aktuell raten 18 Bankanalysten zum Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Elf Experten vergeben die Bewertung “halten”. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,20 nach vorherigen 4,20.

