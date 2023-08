Fortinet: Analysten prognostizieren Kursziel von 72,73 EUR

Die aktuelle Markteinschätzung der Fortinet Aktie wird von vielen Experten als nicht korrekt bewertet angesehen. Das Potenzial des Unternehmens ist noch lange nicht ausgeschöpft und das wahre Kursziel liegt bei 72,73 EUR.

• Fortinet erzielt am 11.08.2023 einen Rückgang um -1,45%

• Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial mit einem Zielkurs von 72,73 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Trotz eines negativen Trends von -1,45% an der Börse gestern zeigt sich eine überwiegend optimistische Stimmung rund um die Aktie in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +3,43%.

Einige Analysten scheinen diese Entwicklung jedoch bereits vorausgesehen zu haben und sind positiv gestimmt bezüglich der Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Im Durchschnitt gehen die Fachleute davon aus, dass Fortinet zukünftig...