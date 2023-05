Fortinet: Analysten prognostizieren Kursanstieg - 66,47 EUR als mittelfristiges Kursziel

Fortinets Aktien werden von Bankanalysten derzeit als unterbewertet betrachtet. Mit einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 66,47 EUR bieten sich Investoren ein potenzielles Plus von +6,43%. Die jüngste positive Entwicklung am Markt scheint diese Einschätzung zu bestätigen.

Die gestrige Handelswoche endete für Fortinet mit einer Steigerung um +0,40%. Insgesamt liegt die Aktie in den vergangenen fünf Tagen bei einem positiven Trend von +2,56%.

17 Analysten sind der Meinung, dass es sich bei Fortinet um einen starken Kauf handelt. Zusätzlich empfehlen sechs weitere das Unternehmen zum Kauf. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen durch 13 Experten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11 und unterstützt damit die optimistische Prognose der meisten Analysten.