Fortinet: Aktie weckt Hoffnungen - Kursziel bei 73,82 EUR

Die derzeitige Marktlage lässt Fortinet-Aktionäre aufatmen. Am gestrigen Tag konnte die Aktie eine positive Entwicklung von +0,54% verzeichnen und in der vergangenen Woche ein Plus von insgesamt +0,94%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Fortinet liegt aktuell bei 73,82 EUR. Dies würde Investoren ein erhebliches Kurspotenzial von immerhin +30,11% ermöglichen.

• Fortinet-Aktienkurs am 04.09.2023 mit einem Anstieg von +0,54%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 73,82 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 4,11

17 Analysten raten zum “Starken Kauf” der Aktie und weitere sechs teilen diese optimistische Einschätzung und empfehlen den “Kauf”. Nur wenige Experten positionieren sich neutral mit einer Empfehlung zum “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil mit einem Wert von 4,11.

Insgesamt sind...