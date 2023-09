Fortinet: Aktie mit viel Kurspotenzial - 74,23 EUR

Die Fortinet-Aktie ist in den Augen der Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 74,23 EUR und somit um +24,29% höher als der aktuelle Wert.

• Fortinet-Kurs legt am 08.09.2023 um +1,42% zu

• Mittelfristiges Kursziel von Fortinet beträgt 74,23 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,11

Gestern konnte die Fortinet-Aktie eine Steigerung von +1,42% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen sogar ein Plus von insgesamt +5,26%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ positiv.

Obwohl einige Analysten skeptisch waren, haben sich die meisten Experten für einen Kauf ausgesprochen. Von insgesamt 36 Analysten empfehlen aktuell 17 die Aktie als starkes Kaufsignal (+47%), während weitere sechs (16%) sie immerhin zum Kauf empfehlen. Mit einer neutralen Bewertung halten sich dagegen dreizehn...