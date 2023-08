Fortinet: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 69,63 EUR

Die jüngste Kursentwicklung von Fortinet am Finanzmarkt fiel mit -25,07% sehr schwach aus und zeigt sich auch in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage. Diese summierten sich auf -26,96%. Doch Analysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit nicht richtig bewertet ist und das wahre Kursziel bei 69,63 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial von +35,18%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

• Fortinet: Am 04.08.2023 mit -25,07%

• Das Kursziel von Fortinet liegt bei 69,63 EUR

• Guru-Rating von Fortinet bleibt das selbe mit 4,17

Aktuell gibt es 18 Kaufempfehlungen sowie sechs weitere Analystenmeinungen für einen kaufähnlichen Status zur Fortinet-Aktie. Hierbei schließt ein Großteil der Experten eine neutrale Haltung ein (12 Bewertungen). Demnach sind...