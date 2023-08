Fortinet: Aktie unterbewertet, Kursziel bei 69,63 EUR

Die Analysten sind sich einig – die Fortinet-Aktie ist derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,63 EUR und damit -0,25% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Fortinet verzeichnet am 02.08.2023 eine Kursentwicklung von -1,40%

• Mittelfristiges Kursziel von 69,63 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Am gestrigen Handelstag hat Fortinet einen Abschlag von -1,40% hinnehmen müssen. In den letzten fünf Handelstagen lag das Plus jedoch bei +0,46%. Der Markt scheint derzeit eher neutral zu sein.

18 Analysten sind optimistisch und empfehlen die Aktie als “starken Kauf”. Sechs weitere setzen auf “Kauf” und zwölf Experten halten die Aktien für weder über- noch unterbewertet (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,17 ebenfalls stabil.