Fortinet Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie von Fortinet weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,24 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche liegt. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag erzielen könnten, da die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger ausfällt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fortinet-Aktie bei 58,34 USD liegt, was einer Entfernung von -7,5 Prozent vom GD200 (63,07 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 54,5 USD, was einem Kursabstand von +7,05 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fortinet-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Fortinet-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,06 Prozent erzielt, was 9,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite mit 10,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse von 30 Analystenbewertungen ergibt, dass 22 Einstufungen als "Gut", 8 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Fortinet-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den Studien des vergangenen Monats ergibt 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das Durchschnittskursziel von 74,12 USD zeigt, dass die Aktie um 27,05 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Fortinet von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.