Fortinet: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 65,75 EUR

Die Bewegungen am Finanzmarkt lassen Fortinet Aktionäre in letzter Zeit aufhorchen. Am gestrigen Handelstag zeigte die Aktie eine positive Entwicklung von +1,81%. In den vergangenen fünf Tagen summiert sich das Plus sogar auf +10,99%.

Bankanalysten sehen mittelfristig ein Kurspotenzial für Fortinet bei 65,75 EUR und damit ein Potential von +6,64% zum aktuellen Preis. Von insgesamt 45 Analysteneinschätzungen empfehlen 33 Experten (also gut drei Viertel) die Aktie zu kaufen oder mindestens zu halten.

Das Guru-Rating bestätigt mit einer Bewertung von 4,11 die positive Stimmung für Fortinet-Aktien.