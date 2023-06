Fortinet: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 67,69 EUR

Der gestrige Handelstag brachte für Fortinet eine negative Kursentwicklung von -1,45%, jedoch liegt die Entwicklung der letzten fünf Tage insgesamt bei einem Plus von +1,75%. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in der Meinung der Bankanalysten wider. Insgesamt 18 Experten sehen die Aktie als starken Kauf an und sechs weitere setzen auf das Rating “Kauf”. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 67,69 EUR und bietet somit ein Potenzial von +3,21% für Investoren.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,20. Trotz des positiven Trends sind nicht alle Analysten überzeugt und vergeben die Bewertung “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt jedoch bei +68,57%.