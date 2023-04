Fortinet: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 65,07 EUR

Die Aktien von Fortinet sind derzeit nach Meinung von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 65,07 EUR und damit um -12,10% unter dem aktuellen Wert.

• Am 28.04.2023 stieg die Fortinet-Aktie um +0,05%

• Derzeitiges Kursrisiko beträgt -12,10%

• 66,67% der Analysten empfehlen den Kauf der Fortinet-Aktie

Insgesamt sind sich die Experten einig: Die Stimmung am Finanzmarkt ist pessimistisch und die Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen fiel mit einem Gesamtverlust von -4,65% schwach aus. Dennoch bewerten aktuell noch immer 66,67% aller befragten Analysten die Aktie als starken Kauf und setzen auf eine positive Entwicklung in Zukunft.

Konkret empfehlen derzeit 17 Analysten einen Kauf der Fortinet-Aktien und sieben weitere sehen diese positiv aber nicht euphorisch. Zwölf Experten...