Fortinet Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortinet liegt bei 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,43 für die "Software" Branche unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt überwogen positive Themen die Diskussion an acht Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in jüngster Zeit vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fortinet gesprochen, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten weisen in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Kaufsignalen hin. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 63,15 USD für den Schlusskurs der Fortinet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 65,34 USD, was eine Abweichung von +3,47 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Tendenz, wodurch auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Analytisch betrachtet ergibt sich aus 20 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ein durchschnittliches Rating von "Gut" für die Fortinet-Aktie. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf den jüngsten qualifizierten Analysen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 18,01 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Fortinet somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.