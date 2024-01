Fortinet Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Fortinet liegt das KGV mit 41,85 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 54. Dies bedeutet, dass die Aktie als relativ günstig angesehen werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Fortinet einen Wert von 62,96 USD, während der aktuelle Kurs bei 61,41 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Die Aktie hat jedoch in den vergangenen 50 Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Bewertung der Aktie durch Analysten zeigt eine insgesamt positive Einschätzung, mit 22 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Fortinet-Aktie liegt bei 73,77 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,13 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fortinet im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,76 Prozent erzielt, was 15,42 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" zeigt die Aktie eine Überperformance. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.