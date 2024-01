Fortinet Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Fortinet liegt bei 49 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 33,43 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktie der Fortinet von Analysten mit 22 positiven, 9 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Aktuelle Berichte zeigen jedoch ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 positiv, 1 neutral, 0 negativ) für das Fortinet-Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73,77 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,13 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis der Analystenbewertungen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fortinet-Aktie liegt bei 41,85, was unter dem Branchendurchschnitt von 54 liegt. Aufgrund des niedrigeren KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage der Fortinet-Aktie festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält die Fortinet-Aktie daher ein Rating von "Gut" auf dieser Stufe.