Fortinet Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Fortinet hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 21 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten erhalten. Daraus ergibt sich langfristig eine positive Einschätzung. Im letzten Monat wurden hingegen keine positiven Bewertungen, eine neutrale und keine negativen Bewertungen vergeben, was zu einem neutralen Gesamturteil führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 74,6 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung durch die Analysten.

Die Stimmung unter den Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend negativ. Dies zeigt sich in den Aussagen der letzten beiden Wochen, die vor allem negative Themen betrafen und zu einer insgesamt schlechten Bewertung führen. Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 5 positive und keine negativen Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Fortinet im letzten Jahr eine Rendite von 25,76 Prozent erzielt, was 16,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite 18,64 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fortinet daher eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.