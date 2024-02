Fortinet Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Fortinet in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Fortinet zeigt, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Software"-Branche erzielte Fortinet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,36 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,79 Prozent im Branchenvergleich für Fortinet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 580,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Fortinet 555 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Fortinet-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 19 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 75 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 11,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fortinet bei 62,86 USD verläuft, wobei der Aktienkurs selbst bei 67,48 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +7,35 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein positives Signal mit einer Differenz von +14,12 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".