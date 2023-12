Fortinet Aktie: Was für ein Erfolg!

In den vergangenen zwölf Monaten hat Fortinet insgesamt 30 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", wobei 22 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen vorliegen. Im zurückliegenden Monat wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose von 74,12 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 23,95 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Fortinet in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fortinet-Aktie liegt bei 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 28,21, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fortinet.

Bei einer Dividende von 0 % ist Fortinet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,29 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im vergangenen Jahr hat die Fortinet-Aktie eine Rendite von 0,06 Prozent erzielt, was 6,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" (5,99 Prozent) liegt Fortinet aktuell 5,93 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.