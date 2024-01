Fortinet Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie der Fortinet wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 22 positiven, 9 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Jedoch haben Analysten in jüngsten Berichten eine durchschnittliche Bewertung des Fortinet-Wertpapiers als "Neutral" abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 73,77 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 20,13 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Analysten als "Gut" für die Fortinet-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien führte zu einer neutralen Einstufung der Anlegerstimmung. Zudem wurden 2 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fortinet bei 62,96 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 61,41 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 55,38 USD, was einer positiven Bewertung entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fortinet zeigt einen Wert von 49, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,43 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Gesamteinschätzung.

Insgesamt ergibt sich aus den Analysteneinschätzungen, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine Gesamteinstufung der Fortinet-Aktie als "Neutral".