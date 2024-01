Fortinet Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Fortinet bei 62 USD derzeit +12,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung jedoch "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,6 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine Einschätzung von "Gut" für die beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Fortinet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Fortinet in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 9,62 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,14 Prozent im Branchenvergleich für Fortinet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,7 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, lag die Performance von Fortinet um 15,05 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen ergibt sich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Fortinet diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen standen jedoch vor allem negative Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Sollten Fortinet Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Fortinet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fortinet-Analyse.

Fortinet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...