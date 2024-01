Fortinet Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Fortinet liegt bei 39,16, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 34,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 22 Mal eine positive Einschätzung und 9 Mal eine neutrale Einschätzung für Fortinet abgegeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat ergab sich eine Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Basis. Das mittlere Kursziel liegt bei 73,77 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität um das Unternehmen nahm ebenfalls zu, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden auch zahlreiche positive Signale abgegeben, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.