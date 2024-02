Fortinet Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung der Anleger zu Fortinet ist neutral, so die Analyse von Analysten. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Fortinet aufgegriffen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sieben gut bewertete Signale, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Handelssignale führt. Insgesamt ist die Stimmung bezüglich Fortinet als neutral einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,19 Prozent, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einem Plus von 14,2 Prozent eine gute Bewertung auf. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein gutes Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fortinet liegt bei 35,35, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 36,08 führt zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von neutral führt.

In Bezug auf die Dividende hat Fortinet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche hat einen Wert von 2,2, was zu einer Differenz von -2,2 Prozent zur Fortinet-Aktie führt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine schlechte Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.