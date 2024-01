Fortinet Aktie: Ist es das gewesen?

Die Aktienanalyse von Fortinet zeigt interessante Ergebnisse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 41,85, was 25 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Software-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt negative Stimmung bezüglich Fortinet. Die Auswertung der Meinungen der letzten Wochen ergab vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Allerdings zeigen auch 5 positive Signale, dass es eine neutrale Anlegerstimmung gibt.

Der Aktienkurs von Fortinet hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 25,76 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt im Informationstechnologie-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" ist die Rendite von Fortinet um 18,64 Prozent höher, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die langfristige Einschätzung der Analysten fällt insgesamt positiv aus, mit 21 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Einstufungen. Allerdings ergibt die Analyse der letzten Monate ein neutrales Gesamturteil. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 74,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,83 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt die Bewertung der fundamentalen Analyse, Anlegerstimmung, Branchenvergleich und Analysteneinschätzungen eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von Fortinet.