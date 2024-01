Fortinet Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analysten schätzen die Aktie von Fortinet auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 22 Bewertungen als Gut, 8 als Neutral und keine als Schlecht eingestuft. Auf kurzfristiger Basis, basierend auf den Studien des letzten Monats, gilt die Aktie jedoch als "Neutral". In diesem Zeitraum bewerteten 0 Analysten die Aktie als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 74,12 USD, was einer Erwartung von 24,78 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 59,4 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Fortinet im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,06 Prozent erzielt, was 7,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 7,23 Prozent, wobei Fortinet aktuell 7,18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet wird Fortinet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35,57, was einem Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,09 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Fortinet auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.